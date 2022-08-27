По территориям Шалыгинской громады русские 20 раз били из пулемета.

Ночью оккупанты обстреливали Сумщину из минометов и пулеметов. К счастью, потерь и разрушений нет.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2:30 зафиксировали 20 выстрелов из пулемета по территориям Шалыгинской общины. Однако на этом рашисты не успоколись. Утром они снова начали "гатить" по Сумщине, они целились уже в другую громаду.

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В 07:40 начался минометный обстрел. Было зафиксировано 18 "приходов" по окрестностям Атинского Белопольской громады. Потерь и разрушений нет, отметил Живицкий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что международные эксперты рассказали о новом военном преступлении РФ в Украине. Речь идет о недавнем ударе по железнодорожной инфраструктуре, в результате которого погибли десятки мирных граждан.

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