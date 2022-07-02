В случае повторного наступления россиян сумчане планируют встречать врага подальше от города.

Суммы продолжают существенно повышать обороноспособность города для чего среди прочего устанавливаются защитные сооружения.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

"Сейчас мы завершаем установку всех конструкций, завершаем обустройство инженерных сооружений, фортификационных сооружений. Их будет еще больше. Габионы (сетчатые конструкции, заполненные сыпучими материалами - УНИАН) - это только часть тех сооружений, которые должны быть, они устанавливаются на территории города, за периметром города, будут устанавливаться на территории общины, старостинських округов. Будут также некоторые сооружения, это будут не только блокпосты, это также укрепрайоны вокруг города, этим занимается вся область", - сказал он.

По словам мэра, все усилия городских властей направлены на то, чтобы Сумы были защищены на случай повторной попытки россиян захватить его.

"Мы будем врага встречать дальше от города, сегодня есть такой план", - сказал он.

Ситуация на Сумщине:

16 июня 2022 года в Сумах прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

15 июня 2022 года в Сумской области два вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова - один человек погиб, шестеро ранены.

Также ранее в Сумской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека получили травмы, а один погиб.

После того, как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны.

Кроме того, 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

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