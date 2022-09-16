Разрушена инфраструктура более 30 населенных пунктов.

За сутки враг нанес 11 ракетных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности Константиновки, Дружковки, Купянска, Северска, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Большого Артаково. Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Так, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии различных типов.

Отдельно, на Северском направлении враг бил в районе населенного пункта Луговка Сумской области.

На Харьковском направлении, в частности с территории РФ, атаковал в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелковой.

Между тем, на Славянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная и Гороховатка.

На Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пескуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Роздолевка и Спорное.

На Бахмутском направлении враг обстреливал Нью-Йорк, Лиман, Николаевку Вторую, Зайцево, Одрадивку, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевку и Веселое, а на Авдеевском направлении - Марьинки, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

В Генштабе также сообщили, что на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении фиксировалось огневое воздействие вражеской артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БпЛА и совершили 34 вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Как писал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. Неделю назад защитники начали бои за освобождение территорий Харьковской области.

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