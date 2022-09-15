Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага в течение суток.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Как отмечается, Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

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"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, три опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов", - говорится в сообщении.

Также по данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали два склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили 53850 особей: 200 оккупантов были ликвидированы в течение 14 сентября.

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