Еще 9 человек получили ранения.

За прошедшие сутки русские военные убили 7 мирных жителей Донецкой области.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области — в Торецке. Еще 9 человек получили ранения", - сообщил он.

По данным Кириленко, в целом с 24 февраля в области погибло 685 гражданских лиц, получили ранения 1 тыс. 759.

Кириленко также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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