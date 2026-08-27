Турист 'воссоединился' со своим рюкзаком спустя 60 лет: как это произошло

Полиция начала расследование и благодаря сильно потрепанным документам, найденным в рюкзаке, установила имя владельца и разыскала его.

86-летний альпинист воссоединился со своим рюкзаком и альпинистским снаряжением после того, как они были найдены в тающем леднике в Австрии, которая была соединена двумя главными галереями Бреннерского базового туннеля с Италией.

Как пишет The Guardian, это произошло более чем через 60 лет после того, как он был вынужден оставить их там.

Предметы, включая ледоруб, фотоаппарат и трубку 1950-х или 1960-х годов, были обнаружены в июле туристом на леднике Зульцтальфернер в австрийском регионе Тироль, на высоте 2955 метров над уровнем моря.

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Австрийская полиция начала расследование и благодаря сильно потрепанным документам, найденным в рюкзаке, установила имя владельца и разыскала его.

Отмечается, что мужчина упал в трещину, пересекая ледник с друзьями в августе 1963 года. Группа держалась на веревке, поэтому его друзья смогли вытащить его. Чтобы уменьшить свой вес, он снял рюкзак и бросил его в трещину.

Полиция сказала, что мужчина был слишком болен, чтобы забрать вещи сам, поэтому их вернули ему через его сына.

Ускоряющееся отступление европейских ледников, которое, по словам ученых, в основном вызвано глобальным потеплением, спровоцированным деятельностью человека, в последние десятилетия обнажило огромное количество реликвий, древних экосистем и человеческих останков.

В 2015 году на горе Скорлуццо, вершине, возвышающейся над перевалом Стельвио, были обнаружены казармы, где итальянские войска укрывались во время сражений с австро-венгерской армией в ходе Белой войны - битвы, которая велась на альпийской территории во время Первой мировой войны. За последние 20 лет из тающего льда были извлечены тела десятков солдат, некоторые из которых все еще были в форме.

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В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов за шумную проповедь на борту самолета. Каждому присудили штраф в размере 724 долларов.

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