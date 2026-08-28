Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории, несмотря на угрозу РФ

Такое заявление представителя Польши является самой категоричной позицией Варшавы по данному вопросу.

Польша "не хочет", чтобы на ее территории размещалось ядерное оружие союзников. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский, несмотря на растущие опасения относительно вторжения РФ на территорию НАТО, передает Politico.

"Я хотел бы сказать очень четко и открыто: Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории. Мы хотим участвовать в ядерном сдерживании НАТО, [что] не означает размещение ядерных боеголовок на нашей территории", - сказал он журналистам.

Как пишет Politico, такое заявление Залевского является самой категоричной позицией Варшавы по этому вопросу.

Видео дня

"Хотя ранее Польша выражала скептицизм в отношении размещения ядерного оружия на своей территории, она также заявляла, что находится на начальной стадии переговоров с США о потенциальном расширении ядерного сдерживания Вашингтона в Европе, а параллельно присоединилась к французской инициативе, направленной на расширение собственного сдерживания Парижа в Европе", - напомнили в материале.

В то же время президент Польши Кароль Навроцкий оставил открытым вопрос о том, как со временем Варшава создаст собственную программу ядерного оружия.

"Западные официальные лица предупредили, что Россия может атаковать территорию НАТО до конца этого десятилетия, тогда как последние данные разведки США указывают на то, что атака может произойти даже раньше", - добавили в публикации.

Что грозит Польше

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик дал тревожный прогноз относительно будущего страны. По его словам, Польша готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не наступит", - подчеркнул Томчик.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск признался, почему на самом деле его страна должна помогать Украине. Он отметил, что это не услуга Киеву, а вопрос собственной безопасности Польши.

"Можно дискутировать о польско-украинских отношениях, но никто не может сомневаться, что поддержка Украины в войне с Россией - это наша безопасность, и мы делаем это для себя, для польских женщин и мужчин, и ни для кого другого", - добавил Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: