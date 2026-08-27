Запасы ракет Patriot в Европе опустились до критического уровня, - AP

Из-за нехватки ракет возникают опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным нападением со стороны России.

Вооруженные силы США испытывают "критическую" нехватку современных противоракетных комплексов в Европе, в значительной степени вызванную войной с Ираном.

Это вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением. Об этом пишет The Associated Press.

По словам представителя Пентагона, наиболее тревожный дефицит касается комплексов Patriot, способных сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты.

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Представитель НАТО подтвердил низкий уровень оснащения комплексами Patriot американских и натовских сил в Европе.

"В случае нанесения Россией баллистических ракетных ударов, например, по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в положении, аналогичном Украине, и будет вынуждена "получать удар за ударом", - заявил представитель Пентагона.

Американский чиновник утверждает, что в Европе у американских военных "определенно" недостаточно ракет Patriot, чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку, и их возможности по защите от единичного ракетного удара или от случайной российской ракеты, отклонившейся от курса.

Роль войны в Украине

Отмечается, что война России в Украине может помешать ей осуществить ракетный удар по Европе, поскольку для Москвы будет сложно вести воздушную войну на два фронта. Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб заявил:

"В течение 4,5-летней войны США поставили Украине сотни ракет Patriot, но война с Ираном стала переломным моментом, приведшим к сокращению запасов".

По его словам, поставки в Украину были спланированы и разумно рассчитаны, в то время как запасы на Ближнем Востоке неожиданно и быстро истощились, выявив проблемы в цепочке поставок.

По мнению экспертов, нехватка перехватчиков Patriot в Европе оставляет мало альтернатив для перехвата более совершенных российских баллистических ракет, которые можно комбинировать с роями недорогих дронов для преодоления систем ПРО.

Отмечается, что одной из альтернатив может стать французская и итальянская система ПВО SAMP/T NG. Франция пообещала ускорить поставку этой системы - модернизированной версии нынешней SAMP/T - в Украину, поскольку, по словам производителя, она лучше противодействует баллистическим целям. Однако новая версия еще не прошла боевые испытания, и текущая модификация SAMP/T имеет меньшую дальность действия, чем Patriot.

Украина с 2022 года получила перехватчики Patriot из американских и европейских запасов, США предоставили около 600 таких ракет. Но наибольшие затраты пришлись на период конфликта с Ираном, в результате которого было израсходовано 65% американских ракет Patriot, что составляет примерно 1500 из 2330 перехватчиков страны.

По словам Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, в этом году должно быть произведено около 600 ракет, в том числе предназначенных для Европы, а к 2030 году планируется достичь целевого показателя производства в 2000 ракет Patriot в год.

НАТО заявляет, что первый в Европе завод по производству ракет Patriot, как ожидается, откроется в Германии в сентябре, а поставки могут начаться в начале следующего года. Аналитик Арнольд заявил:

"Первые поставки должны быть осуществлены в страны, которые уже разместили заказы, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, сообщил представитель министерства обороны США. Но на данный момент это означает, что некоторые страны, такие как Германия, приобрели дорогостоящие системы Patriot, но оказались в "абсурдном" положении, не имея боеприпасов для стрельбы из них".

По его словам, Москва, вероятно, не сможет осуществлять продолжительные воздушные атаки на цели НАТО, одновременно почти каждую ночь нанося удары по Украине.

Недавние удары Украины по России также выявили слабые места в российской системе ПВО, что может заставить Путина дважды подумать, прежде чем провоцировать ответный удар.

"Неприятная правда заключается в том, что, возможно, лучшая система противовоздушной обороны, которой мы располагаем, - это ограничения со стороны России", - сказал Арнольд.

Возможность атаки РФ на НАТО

Хотя в ближайшее время не ожидается ракетного удара России по странам НАТО, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе посетил Москву, чтобы предостеречь Россию от нападения.

Европейские и натовские чиновники заявляют, что Россия может оказаться в состоянии атаковать страны альянса к 2030 году.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о том, что Россия может напасть на страны НАТО.

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