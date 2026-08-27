'Я не беспокоюсь об этом': Трамп высказался о возможности нападения России на страны НАТО

Трамп опроверг утверждение о том, что Рэтклифф предупредил Москву о недопустимости нападения на страну-члена НАТО.

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о том, что Россия может напасть на страны НАТО, сообщает Axios со ссылкой на телефонное интервью с ним.

Издание отметило, что европейские лидеры выразили глубокую обеспокоенность и публично предупредили, что Москва может проверить решимость НАТО, а также приверженность Трампа статье 5, которая предусматривает коллективную оборону альянса, путем ограниченного нападения или других военных провокаций.

В статье напоминается, что во вторник, 25 августа, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайную поездку в Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Несколько СМИ сообщили, что целью визита было предупредить Москву о недопустимости нападения на страну-члена НАТО.

Видео дня

Однако Трамп опроверг эти предположения, заявив изданию Axios, что Рэтклифф не высказывал такого предупреждения.

"Я не беспокоюсь об этом… вообще. Никаких проблем нет", – ответил глава Белого дома изданию на вопрос о возможной российской провокации против стран НАТО.

Трамп назвал поездку Рэтклиффа "обычным делом" и выразил удивление по поводу сообщений СМИ о ней.

"Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого послания не было, и ничего необычного не происходило", – отметил он.

Издание сообщило, что во время общения с журналистами через два часа Трампа снова спросили, высказали ли США предупреждение президенту России Владимиру Путину относительно возможных атак на страны НАТО.

Трамп ответил, что не хочет комментировать это, но добавил: "Они не собираются атаковать территорию НАТО".

Визит директора ЦРУ в Москву: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву был, в целом, посвящен взаимоотношениям между двумя странами. Буданов сообщил, что среди тем обсуждения было прекращение войны в Украине, но она не была главным вопросом этой встречи. Отвечая на предположения о том, что визит мог быть связан с предупреждением российскому диктатору Владимиру Путину относительно его возможных действий против стран НАТО, глава ОП призвал "проявлять сдержанность в публичных высказываниях".

Также мы писали, что Politico со ссылкой на источники утверждало, что Рэтклифф предупредил российских чиновников в Москве, чтобы они не усугубляли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. Кроме того, он призвал Россию сократить военную и экономическую поддержку Ирана. Напомним, что в конце 2021 года глава разведки при тогдашнем президенте Джо Байдене Билл Бернс предупредил кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот не вмешивался в дела Украины. Российские войска пересекли границу через три месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: