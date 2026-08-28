Швеция передаст Украине 10 катеров береговой охраны и не только

Правительство поручило Вооруженным силам распределить финансовые пожертвования между различными фондами и инициативами.

Швеция передаст Украине 10 катеров береговой охраны для проведения спасательных операций на воде, включая разминирование. Как пишет Bloomberg, об этом сообщило правительство скандинавской страны.

Как говорится в заявлении правительства, скоростные катера будут переданы Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в их нынешнем состоянии.

"Швеция оказывает поддержку Украине по многим направлениям и сейчас еще больше укрепляет морские возможности Украины. Буксировка, разминирование и транспортные возможности - все это важные функции, которые теперь можно еще больше усовершенствовать", - заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

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Также правительство Швеции приняло решение направить дополнительно 270 млн шведских крон (около 28,4 млн долларов) в ряд многосторонних фондов и инициатив для поддержки обороны Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.

Правительство поручило Вооруженным силам распределить финансовые пожертвования между различными фондами и инициативами: цель состоит в поддержке Украины, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны.

Эти пожертвования включают дополнительные взносы в размере 14 млн долл. по инициативе PURL, которую администрирует НАТО. Министр обороны королевства Пол Йонсон отметил:

"Продолжая поддерживать инициативу PURL, Украина сможет быстро получить доступ к приоритетным американским материалам".

По его словам, новый пакет помощи включает в себя передовые системы ПВО и боеприпасы. В правительстве отметили, что это уже пятый вклад Швеции в инициативу PURL. С учетом нового взноса общая сумма составляет 552 млн. дол.

Помощь Украине

Ранее президент страны Александр Стубб рассказал, что Финляндия планирует передать Украине "критически важные" средства ПВО.

"В сфере обороны нам необходимо работать над противовоздушной обороной. Именно поэтому я уже обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, что мы предоставим Украине. Я не буду говорить, что именно мы предоставим, но это определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются в Финляндии", - сказал политик.

Он также добавил, что Хельсинки передадут Киеву и другую помощь в преддверии зимы.

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