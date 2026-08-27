Глава ЦРУ дал мрачную оценку ходу войны в Украине, - NYT

Источники издания сообщили, что он хотел призвать россиян заключить сделку до того, как их военное и экономическое положение ухудшится.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил секретный визит в Москву, чтобы в частном порядке поделиться своей мрачной оценкой состояния войны России против Украины. Об этом пишет The New York Times.

Источники издания сообщили, что он хотел призвать россиян заключить сделку до того, как их военное и экономическое положение ухудшится.

Рэтклифф передал сообщение главе ФСБ Александру Бортникову и не стал угрожать возможными последствиями для российской стороны, если президент РФ Владимир Путин проигнорирует оценку директора ЦРУ и решит продолжить боевые действия.

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Важно, что аналитики ЦРУ давно ставят под сомнение честность оценок, которые дают советники Путина относительно траектории войны и ее масштабов.

Некоторые чиновники выразили надежду, что Путин, сам бывший сотрудник разведки, воспримет сообщение от директора ЦРУ как более срочное и заслуживающее доверия, чем сообщения, передаваемые по обычным дипломатическим каналам. В статье сказано:

"Неясно, предвещает ли послание Рэтклиффа какие-либо изменения в политике США в отношении России или Украины. Визит Рэтклиффа стал очередной попыткой администрации Трампа вдохнуть новую жизнь в зашедшие в тупик переговоры".

Учитывая представленную им мрачную военную и экономическую реальность для России, Рэтклифф заявил Бортникову, что, по его мнению, Москве пора вступить в серьезные переговоры о прекращении войны.

Возможность переговоров с РФ

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс сейчас находится на паузе, но его планируют "оживить" в ближайшее время. Он намекнул на то, что уже в сентябре может состояться встреча украинских, российских и американских переговорщиков.

Позже Кремль не подтвердил информацию о новой встрече между Украиной и РФ по мирным переговорам в сентябре.

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