США, Южная Корея и Япония проведут военные учения в связи с угрозой со стороны КНДР

Ежегодные учения "Freedom Edge" носят оборонный характер.

Южная Корея, Япония и США проведут совместные военные учения с 9 по 11 сентября, чтобы проверить готовность к противодействию ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР. Об этом сообщили в Южной Корее, передает Reuters.

"Ежегодные учения "Freedom Edge", носящие оборонительный характер, пройдут в международных водах к югу и востоку от южного южнокорейского острова Чеджу", - говорится в заявлении Объединенного штаба Сеула.

Такие учения пройдут после того, как президент США Дональд Трамп сократил масштабы крупных совместных учений с Южной Кореей, а позже США отменили совместные учения Корпуса морской пехоты, которые были запланированы на следующий месяц.

Видео дня

"Трамп частично сослался на отказ Сеула оказать помощь в войне с Ираном и заявил, что учения "Ulchi Freedom Shield", которые состоялись в этом месяце, послали неверный сигнал Северной Корее. Трамп пытается организовать новый саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Они встречались в 2018 и 2019 годах", - объясняет Reuters.

Сотрудничество между КНДР и Россией - последние новости

Как писал УНИАН, РФ запрашивает у КНДР ракеты KN-30, которые в три раза мощнее, чем KN-23/24. Как отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк, Кремль запрашивает 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок, ракетное подразделение численностью до 90 человек, контингент армии КНДР от 30 000 до 50 000 военнослужащих.

Также стало известно, что КНДР готовит новое развертывание войск на территории России. Однако нет никаких признаков того, что такое развертывание состоится в ближайшее время.

"Эта оценка появилась после того, как на прошлой неделе северокорейская политическая деятельница Ким Ё Чжон, сестра лидера Ким Чен Ына, опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пхеньян планирует отправить в Россию до 50 000 военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне своего союзника", – сообщило агентство Reuters.

Вас также могут заинтересовать новости: