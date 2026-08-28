Ученые потратили 20 лет на изучение 7500 ископаемых, чтобы разгадать тайну

Чем быстрее раковины или кости погребаются под поверхностью осадочных пород, тем меньше вероятность того, что останки нескольких поколений сохранятся рядом.

Ученые потратили двадцать лет и проанализировали более 7500 морских ископаемых, чтобы ответить на вопрос, который на протяжении поколений тихо беспокоил палеонтологию. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Суть его следующая: почему окаменелости домов из совершенно разных эпох так часто оказываются погребенными вместе в одном слое породы. Ответ, как оказалось, сводится к одному доминирующему фактору - скорости накопления осадочных пород на морском дне.

Отмечается, что это явление известно как усреднение по времени, и оно имеет большее значение, чем может показаться. Когда раковины, кости и другие остатки организмов, живших с разницей в сотни или даже тысячи лет, смешиваются в одном слое, ученым становится гораздо сложнее понять, какую историю на самом деле рассказывает этот слой. Некоторые ископаемые пласты запечатлевают один момент, застывший во времени. Другие же незаметно накапливают остатки на протяжении столетий, смешивая различные популяции в то, что на первый взгляд выглядит как один снимок.

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По словам Даниэле Скарпони, доцента Болонского университета, понимание того, какой период времени представляет собой ископаемое месторождение, должно быть получено до начала любой его интерпретации. Скарпони сравнил некоторые отложения с руинами Помпеи, погребенными достаточно быстро, чтобы сохранить один застывший момент, а другие - с кладбищем, используемым поколениями, где останки разных эпох медленно накапливаются вместе.

Важно, что оба типа мест полезны для исследователей, отметил он, но тип данных, которые они предоставляют, различен, поэтому определение степени перемешивания является необходимым первым шагом, прежде чем делать выводы из любого ископаемого месторождения.

Роющие животные, осадок и борьба с разложением

Усреднение по времени происходит не по одной причине. Морское дно испещрено туннелями роющих существ, включая моллюсков, креветок, морских звезд, морских ежей, улиток и червей, и один квадратный метр продуктивного морского дна может содержать сотни или тысячи таких взаимосвязанных ходов. Это постоянное рытье нор, известное как биотурбация, перемешивает осадок вместе с любыми раковинами или скелетными останками, которые в нем находятся.

"Прочность также играет роль. Большинство организмов просто не выживают достаточно долго, чтобы окаменеть: они сначала разлагаются или расчленяются падальщиками, поэтому как морские, так и наземные ископаемые находки в значительной степени состоят из твердых материалов, таких как раковины и кости, и даже они разрушаются, если захоронение происходит недостаточно быстро", - в статье сказано.

При этом биологическая продуктивность также имеет значение, поскольку количество ископаемых, найденных в данном месте, тесно связано с тем, сколько организмов жило и умирало там изначально. Тем не менее, согласно выводам исследовательской группы, ни один из этих факторов не сравнится с влиянием самой скорости осадконакопления.

Редкое, двадцатилетнее сотрудничество

Отмечается, что сбор доказательств для тщательной проверки этого никогда не был осуществим для одной лаборатории. Радиоуглеродное и аминокислотное датирование - дорогостоящие методы, и большинство исследовательских групп могут позволить себе датировать лишь несколько десятков образцов, что далеко не соответствует тысячам, необходимым для надлежащей оценки усреднения по времени в глобальном масштабе.

Возможность реализации этого проекта стала результатом необычного стечения обстоятельств: исследовательские группы в Австралии, Австрии, на Багамах, в Бразилии, Италии, Германии, Словакии и США в течение многих лет независимо друг от друга собирали и датировали окаменелости, используя схожие методы, не осознавая поначалу, насколько хорошо их наборы данных будут дополнять друг друга.

Михал Ковалевски, соавтор исследования и заведующий кафедрой палеонтологии беспозвоночных имени Томпсона в Музее естественной истории Флориды, пояснил:

"Ничего подобного в таком масштабе раньше не предпринималось, потому что это просто нецелесообразно, но благодаря тому, что у нас было множество групп, работавших над схожими темами и использовавших схожие методы, мы смогли собрать все данные".

Скорость осадконакопления играет ведущую роль

Чтобы определить, какой фактор имеет наибольшее значение, команда смоделировала распределение возраста окаменелостей при различных скоростях биотурбации, осадконакопления и разрушения окаменелостей, а затем сравнила эти модели с реальным разбросом возраста, обнаруженным в их образцах, датированных методом радиоуглеродного анализа.

Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, результат однозначен: скорость осадконакопления лучше, чем любая другая исследованная переменная, предсказывает временное разрешение ископаемых остатков. Рафал Наврот, палеонтолог из Венского университета, сказал, что его продолжает поражать следующее:

"Сколько времени может представлять собой набор ископаемых, собранных из одного слоя осадочных пород. В некоторых случаях хорошо сохранившиеся ископаемые организмы, найденные рядом друг с другом, могли жить с разницей в сотни или тысячи лет".

Интеренсо, что чем быстрее раковины или кости погребаются под поверхностью осадочных пород, тем меньше вероятность того, что останки нескольких поколений сохранятся рядом. Ковалевский описал это открытие более простыми словами.

"Иногда жизнь оказывается гораздо интереснее, чем ты думал. В этом случае результат превзошел все наши самые смелые мечты", - сказал он.

Новости археологии

Окаменелость Crinoidea, обнаруженная не в полевых условиях, а в небольшом музее Монреаля, ошеломила палеонтологов тем, что сохранила мягкие ткани и нежные трубчатые ножки на удивительные 450 миллионов лет.

По данным исследователей из Университета Оклахомы, это всего лишь второй экземпляр криноидея, когда-либо обнаруженный с неповрежденными мягкими тканями, и, безусловно, самый старый.

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