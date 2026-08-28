Путин может начать войну против НАТО: журналисты назвали первые цели и сценарий атаки

Сейчас есть ряд направлений, по которым Россия может атаковать страну-члена НАТО.

Напряженность между Россией и Европой обостряется, и это может перерасти в военное противостояние. Одним из вероятных направлений российского нападения может стать остров Шпицберген.

Как пишет издание The Paper, Кремль может месяцами готовиться к вторжению, но само нападение будет быстрым. Среди вероятных направлений атаки, по мнению издания, может оказаться архипелаг Шпицберген, куда РФ может перебросить Северный флот или воздушно-десантные войска.

Журналисты отметили, что архипелаг незащищен, но стратегически важен из-за ряда горнодобывающих предприятий. Также издание напоминает, что в последнее время напряженность вокруг Шпицбергена растет, поскольку Россия обвиняет Норвегию в милитаризации территории.

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Кроме того, россияне могут атаковать незащищенные Аландские острова в Балтийском море у берегов Эстонии, Швеции и Финляндии. Эта территория принадлежит финнам и является демилитаризованной.

Среди других целей Кремля может оказаться остров Готланд в Балтийском море или же наземное вторжение в Восточную Европу: Эстонию, Литву, Латвию или Польшу. Для последнего сценария Россия может направить военных под видом гражданских лиц, чтобы создать сепаратистский анклав в странах НАТО.

1 минута – 30 минут: союзники получают информацию

Издание отметило, что в начале атаки Россия может даже опубликовать заявление с политическим обоснованием вторжения, о котором первыми узнают сотрудники разведки НАТО. После этого западные лидеры должны собраться, чтобы обсудить применение ст. 5 НАТО.

30–60 минут: экстренные встречи

Однако сначала одна из стран применит ст. 4 НАТО, которая предусматривает экстренные консультации в связи с угрозой. Издание отметило, что с момента создания Альянса эта статья применялась лишь 9 раз. После этого союзники выпустят совместное заявление в ответ на российское нападение и потребуют вывода российских войск. Также в это время возможны ударные волны в международной экономике.

60–120 минут: начало ответных действий

В этот период стратеги НАТО начнут разрабатывать ответные меры. На данный момент у Альянса есть различные сверхсекретные боевые планы в зависимости от того, откуда именно будет нанесено нападение.

Первые 48 часов: прибытие резерва

В этот период Европа может мобилизовать войска и направить их к месту нападения. На этот период указывают, в частности, совместные учения стран-членов Альянса, во время которых британское подразделение "Черные крысы" добралось до Эстонии менее чем за 48 часов.

Журналисты отметили, что в зависимости от направления удара Россия может применить различные стратегии. В частности, на Аландских островах или Шпицбергене Россия может просто аннексировать территорию, отправив туда войска национальной гвардии или пограничной полиции, а также армию. В то время как в Восточной Европе Москва может попытаться легитимизировать оккупацию с помощью имитации правительства или фиктивного референдума, чтобы доказать поддержку интеграции с Россией, как она это делала в Украине.

Также РФ может увеличить количество кибератак, чтобы подорвать способность Европы к сопротивлению. Одной из ключевых целей может стать коммерция, считает Мелани Гарсон, профессор международной безопасности в UCL.

Первая неделя: линия боевого соприкосновения станет чёткой

Некоторые вооруженные силы НАТО могут прибыть на место лишь через несколько недель после начала нападения. В частности, издание отмечает, что Германия, Франция, Италия и Великобритания не могут развернуть ни одной дивизии в Литве быстрее, чем за 60–90 дней. То есть в течение этого срока Литва должна полагаться на собственные силы.

Кроме того, Европа может столкнуться с логистическими сложностями. Их усугубляют ограничения расходов на оборону, низкие запасы боеприпасов и беспилотников, трудности с набором персонала и разрыв в возможностях по всей Европе. Однако одной из ключевых проблем издание называет неуверенность в отношении реакции США на агрессию РФ.

Нападение РФ на НАТО: что известно

Напомним, слухи о нападении РФ на НАТО усилились на фоне оценки разведки США. Как сообщал The Wall Street Journal, Пентагон в настоящее время считает, что Москва может напасть на НАТО, даже не завершив войну в Украине. Отмечается, что такое нападение возможно в период с осени и до 2029 года.

Эти слухи усилились на фоне секретного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа. По данным СМИ, одной из причин такой поездки могло стать предупреждение США о возможном нападении РФ на НАТО. Однако, по мнению Newsweek, Путин может и на этот раз не послушать Вашингтон, как уже сделал это в 2021 году накануне вторжения в Украину.

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