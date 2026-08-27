'В три раза мощнее, чем KN-23/24': РФ запрашивает у КНДР ракеты KN-30

На данный момент из запрошенного количества россияне получили 40 ракет KN-23/24, две из которых уже применили в ходе одного из недавних ударов по Украине.

Москва запрашивает у Пхеньяна новые баллистические ракеты KN-30, которые в три раза мощнее, чем KN-23/24, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк в комментарии Liga.net.

Черняк рассказал, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей, чтобы получить очередной пакет военной помощи перед осенью и зимой.

Согласно предварительным оценкам украинской разведки, Кремль запрашивает 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок, ракетное подразделение численностью до 90 человек, контингент армии КНДР численностью от 30 000 до 50 000 военнослужащих. При этом, где их будут применять, пока неизвестно.

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Черняк добавил, что на данный момент из запрошенного россияне получили 40 ракет KN-23/24, две из которых уже применили во время одного из недавних ударов по Украине. При этом передачи России Северной Кореей баллистических ракет KN-30 не зафиксировано.

По мнению представителя украинской разведки, ракетный террор против Украины является частью стратегии Кремля. Таким образом враг пытается запугать украинцев, разжечь деструктивные настроения и конфликты на территории страны, стремясь "подорвать нашу стойкость".

Помощь КНДР России в войне против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным министерства обороны Южной Кореи, КНДР продолжает подготовку к дополнительному развертыванию войск в России. В то же время министерство не обнаружило никаких признаков того, что такое развертывание состоится в ближайшее время. КНДР продолжает поставлять России системы вооружения, а именно баллистические ракеты малой дальности. По оценкам ведомства, Северная Корея передала России более 15 млн единиц артиллерийских боеприпасов в пересчете на 152-миллиметровые снаряды.

Также мы писали, что директор по развитию оборонного предприятия, офицер Военно-воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский предположил, что баллистические ракеты KN-30, которые Россия может получить от КНДР, оккупанты будут использовать в качестве мишеней для противовоздушной обороны Украины, поскольку эти ракеты имеют большую погрешность. Храпчинский отметил, что эти ракеты не имеют дополнительных элементов, затрудняющих перехват, "в то же время это все равно ракета, которая движется по совершенно иной траектории". Поэтому Украине необходимо увеличивать количество средств противодействия.

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