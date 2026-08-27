На ТЭЦ зимой рассчитывать нельзя: жителей Херсона призвали покинуть город

С 1 июля на Херсонскую область было сброшено 170 КАБ, за почти два месяца их было использовано больше, чем за всё первое полугодие.

Из-за поражения россиянами Херсонской ТЭЦ рассчитывать зимой на нее или другие объекты критической инфраструктуры уже невозможно - жителей города призвали, по возможности, выехать в более безопасные регионы Украины. Об этом говорится в обращении к населению начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Ночью российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами. К сожалению, это уже не первый раз. Но на этот раз объект получил очень серьезные повреждения. Поэтому скажу прямо: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме этой зимой мы уже не можем", - заявил чиновник.

По его словам, ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная, враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области. С 1 июля на Херсонскую область уже сброшено 170 кассетных бомб, за почти два месяца их использовано больше, чем за всё первое полугодие этого года, пояснил Прокудин.

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Он добавил, что за последние два месяца агрессор запустил более 1700 ударных БПЛА, в частности, начал активнее применять реактивные "Шахеды" и "Герберы" для ударов по объектам критической инфраструктуры региона. Как подчеркивает Прокудин, на данный момент средств для уничтожения этих видов БПЛА, как и КАБ, нет ни в одной области Украины.

Кроме того, по его словам, всего за неделю количество атак с использованием малых FPV-дронов возросло до 6,5 тысячи.

"Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а в течение длительного времени. И к этому нужно готовиться уже сейчас…", - сказал чиновник.

По его словам, областная администрация совместно с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и представителями правительства Украины уже работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения. Однако гражданским лицам все же рекомендуют покинуть город. Глава ОГА подчеркнул:

"В очередной раз обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможность, родственники или друзья в более безопасных регионах - уезжайте!".

Тем, кто самостоятельно решится на этот шаг, власти обещают помочь с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Для организации выезда необходимо обратиться в контакт-центр Херсонской ОГА или на правительственную горячую линию по вопросам эвакуации.

Удары РФ по Херсону

Как писал УНИАН, ночью российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ. По данным НАК "Нафтогаз", по территории станции был нанесен удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами.

ТЭЦ понесла критические разрушения - полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции. Накануне ТЭЦ также подверглась атаке управляемой авиационной бомбой, в результате чего основной источник тепла для города получил серьезные повреждения.

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