Десятки поездов 'Укрзализныци' застряли в пути из-за атаки РФ: где самые серьезные проблемы

Прогноз времени отправления и прибытия является ориентировочным и может измениться.

По состоянию на утро 28 августа десятки поездов "Укрзализныци" движутся с задержками из-за боевых действий, сообщает железнодорожная компания.

Наибольшие задержки в настоящее время наблюдаются у поездов, следующих из Сум и Кременчуга. В частности, поезд №775/776 Сумы – Киев задерживается на 15 часов, а три рейса – №69/70 Кременчуг – Перемышль, №131/132 Кременчуг – Мукачево и №129/130 Полтава – Мукачево – на 12 часов.

Еще два поезда отстают от графика более чем на 10 часов: №143/144 Сумы – Рахов на 10 часов 16 минут, а №103/104 Орилька – Львов ровно на 10 часов.

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Значительные задержки также наблюдаются на ряде других рейсов. В частности:

№43/44 Днепр – Ивано-Франковск – 9 часов 33 минуты;

№13/14 Киев – Солотвино – 9 часов 28 минут;

№773/774 Конотоп – Жмеринка – 9 часов 19 минут;

№7/8 Харьков – Одесса – 8 часов 34 минуты;

№45/46 Харьков – Ужгород – 8 часов 33 минуты;

№749/750 Киев – Вена/Ужгород – 8 часов 28 минут;

№11/12 Львов – Одесса – 7 часов 51 минута;

№93/94 Харьков – Хелм – 7 часов 48 минут;

№147/148 Житомир – Одесса – 7 часов 14 минут;

№93/94 Хелм – Харьков – 7 часов 10 минут.

Еще ряд поездов задерживается на 4–6 часов. Среди них рейсы между Киевом и Ужгородом, Черкассами и Чопом/Ясиней, Киевом и Перемышлем, Киевом и Трускавцем, а также международный поезд Киев – Бухарест.

Задержки менее двух часов также фиксируются на десятках рейсов. В то же время прогнозируемое время отправления и прибытия может меняться. В настоящее время причиной большинства задержек "Укрзализныця" называет влияние боевых действий.

В "Укрзализныце" сообщили, что отставание от графика постепенно сокращается. Впрочем, последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощутимы еще не менее суток.

"Ни один поезд дальнего сообщения не отменен. В то же время, на нескольких рейсах "последнюю милю" пассажиров будем довозить с пересадкой. Это необходимо, чтобы быстрее совершать оборот вагонов и локомотивов и постепенно возвращать движение в график", - говорится в сообщении.

Также ряд поездов отправляется с существенными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова.

На рейсах, где задержки составляют более 5 часов, "Укрзализныця" вместе с партнерами World Central Kitchen организует "Железные перекусы", чтобы задерживающиеся в пути пассажиры могли поесть и комфортно завершить свое путешествие.

Задержки поездов в Украине – последние новости

27 августа из-за боевых действий в Украине задерживались десятки поездов дальнего следования. Самая сложная ситуация тогда сложилась с поездом №775/776 Сумы – Киев. Его задержка составила 17 часов 15 минут.

В ночь на 22 августа россияне нанесли ракетный удар по одному из железнодорожных предприятий в Дарницком районе Киева, в результате чего погиб сотрудник "Укрзализныци".

20 августа после масштабной ночной атаки на столицу и область "Укрзализныця" изменила маршрут ряда пригородных поездов, а некоторые рейсы вообще не курсировали.

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