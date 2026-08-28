Трагедия в Непале: ученые предупредили о новых катастрофах

Таяние вечной мерзлоты может спровоцировать новые трагические происшествия в Гималаях.

Изменение климата повышает риск катастроф в Гималаях, поскольку из-за роста температур ускоряется таяние ледников и вечной мерзлоты. Ученые пока не установили точную причину разрушительного наводнения, произошедшего на этой неделе в Непале и Тибете, однако потепление могло сделать горные склоны более нестабильными. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщается, группа гляциологов и геологов предполагает, что трагедию мог вызвать масштабный обвал горной породы под ледником. Это спровоцировало оползень, а часть самого ледника также откололась и рухнула в долину. Миллионы тонн камней и льда превратились в поток грязи и воды.

По словам специалистов, таяние вечной мерзлоты лишает горные породы своеобразной "связки", которая удерживала их стабильными на протяжении тысячелетий. В результате склоны становятся более склонными к обрушениям.

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При этом ученые подчеркивают, что связывать конкретную катастрофу исключительно с изменением климата пока рано. На произошедшее могли повлиять сразу несколько факторов, в том числе интенсивное таяние снега. Для окончательных выводов исследователям потребуются месяцы анализа спутниковых снимков и других данных.

Особую опасность для Гималаев представляют также многочисленные ледниковые озера. Обвалы или землетрясения могут вызвать их прорыв, после чего огромный поток воды обрушивается на расположенные ниже деревни, туристические объекты и гидроэлектростанции.

В Непале действует система датчиков, отслеживающая уровень воды в некоторых ледниковых озерах и реках. Однако специалисты отмечают, что она не рассчитана на столь стремительные внезапные паводки. Из-за высокой скорости движения воды традиционные системы раннего предупреждения могут оказаться недостаточно эффективными.

Наводнение в Непале - подробности

По последним данным, количество жертв страшной катастрофы в Непале достигло 469.

Напомним, утром 26 августа мощное наводнение накрыло район Расува на севере Непала. Потоки воды, грязи и обломков разрушили дома, дороги и мосты, а также повредили объекты энергетической инфраструктуры.

По предварительной версии, причиной катастрофы стал масштабный обвал льда и горных пород с ледника. Обломки перекрыли реку Лхенде-Кхола, после чего вниз по течению хлынула разрушительная волна. Из-за повреждения дорог в некоторых районах осложнено транспортное сообщение, что серьезно затрудняет поисково-спасательные работы.

Позже МИД Украины сообщил, что после стихийного бедствия в Непале без вести пропавшими числятся 55 граждан Украины.

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