В Пентагоне хотят, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби назвал Европу "очень богатым континентом".

Соединенные Штаты рассчитывают, что Европа возьмет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону, так же как и ведущую роль в поддержке Украины, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 27 августа, сообщает "Европейская правда".

При этом Колби заявил, что США остаются в НАТО и будут и впредь связаны с Альянсом:

"Мы... ведем содержательный разговор о том, как нам вместе двигаться вперед в мире, в котором Европа – которая, очевидно, является очень богатым континентом, – может и уже берет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону. Конечно, Соединенные Штаты остаются в НАТО и (остаются) связанными с Альянсом здесь. Также Европа берет на себя ведущую роль в поддержке Украины".

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Колби добавил, что хочет услышать мнение союзников по НАТО относительно этих позиций. Он подтвердил информацию о том, что США разослали европейским союзникам анкету, в которой попросили высказать свои оценки и планы относительно будущего перераспределения конвенционной обороны Европы.

"Мы хотели услышать союзников напрямую, в письменной форме, в духе НАТО 3.0 – о конвенционной обороне под руководством Европы, но с пониманием того, как мы со временем будем управлять чрезвычайными инвестициями таких правительств, как Польша, Германия.. Нидерланды и многих других. Мы надеемся, что и другие присоединятся", – отметил он.

В то же время заместитель министра обороны США заверил, что "Европа остается критически важным интересом Соединенных Штатов, даже тогда, когда мы отдаем приоритет Западному полушарию".

По словам Колби, утром 27 августа в Брюсселе он "уже провел ряд действительно замечательных встреч с европейскими коллегами". До этого он заслушал доклад штаба союзных государств в Европе SHAPE, а во вторник, 25 августа, посетил Европейское командование США вместе с генералом Алексусом Гринкевичем.

Помощь Украине со стороны стран Европы

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, которые они хотят направить на финансирование Украины. По данным FT, коалиция стран готовит письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования этих средств, а также над альтернативными юридическими и техническими решениями, которые могли бы преодолеть сопротивление Бельгии. Предыдущая попытка реализовать такой план провалилась из-за позиции Бельгии, которая опасается юридической мести со стороны России и финансовых рисков.

Также мы писали, что Франция хочет ограничить срок действия исключений, позволяющих Украине закупать вооружение за пределами ЕС за счет кредита в размере 90 млрд евро. В апреле страны ЕС утвердили финансовый инструмент на 90 млрд евро для поддержки Украины в 2026–2027 годах. Из этой суммы 30 млрд евро предусмотрено на экономическую поддержку, ещё 60 млрд евро – на военную помощь. Условия кредита предусматривают, что не более 35% стоимости любого оборонного продукта Украина может закупать за пределами ЕС и Европейской экономической зоны. Однако Киев может просить об исключении, если европейского аналога просто не существует, или если европейские производители не успевают изготовить необходимый объём, делают это слишком долго или слишком дорого. При этом Франция настаивает на том, чтобы эти исключения оставались временными.

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