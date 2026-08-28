Украинские дроны 'разнесли' один из крупнейших НПЗ России (видео)

На этом НПЗ ежегодно перерабатывается около 15 млн тонн нефти, что является одним из самых высоких показателей в России.

Украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в России. Об этом сообщила компания Fire Point, производящая эти БПЛА.

Речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие расположено в Ярославле и работает с 1961 года. Его установленная мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.

На заводе производят автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, а также смазочные материалы, битумы, сжиженные газы и другую продукцию.

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Российские власти ранее неоднократно сообщали об атаках беспилотников в Ярославской области, при этом официально не признавая поражения НПЗ. По данным украинских и российских каналов, предприятие уже неоднократно становилось целью ударов в 2026 году.

Украинские удары по российским целям – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 августа 2026 года Силы обороны нанесли удары по 16 важным объектам на территории России, среди которых – аэродромы, ракетное подразделение и один из ключевых НПЗ.

В частности, по данным Генштаба, подразделения Сил обороны нанесли удары по мощностям нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области (РФ).

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