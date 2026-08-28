Из музея в Вене похитили колье с 673 бриллиантами: сколько оно стоит

Воры разбили стеклянную витрину прямо во время выставки и похитили украшение Van Cleef & Arpels, которое когда-то носила египетская королева.

В Вене прямо во время выставки похитили чрезвычайно ценное бриллиантовое ожерелье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Речь идет об историческом украшении, которое когда-то носила египетская королева. По данным аукционного дома Sotheby's, в 2015 году оно было продано почти за 4,3 миллиона долларов.

Кража произошла в Музее прикладного искусства в Вене, где проходит выставка "Шедевры" с более чем 300 ювелирными изделиями из коллекции Van Cleef & Arpels, пишет Spiegel.

По информации музея, похищенное колье, вероятно, является королевским украшением с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат.

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Экспонат, который выставлялся за стеклянной витриной, когда-то принадлежал египетской королеве Насли. Она, как отмечается, надела ожерелье в 1939 году на свадьбу своей дочери Фавзии с тогдашним иранским кронпринцем Мохаммедом Резой Пехлеви. Впоследствии он стал шахом Ирана.

В 2015 году драгоценность выставили на аукцион в Нью-Йорке, где она ушла с молотка за около 4,3 миллиона долларов, или 3,7 миллиона евро.

Воры разбили витрину и скрылись

По данным полиции, в музей пришли двое мужчин, которые во время посещения разбили витрину, схватили ожерелье и скрылись. Правоохранители обнародовали фотографии и обратились к общественности за помощью в установлении личностей подозреваемых.

На розыскных плакатах изображены двое мужчин в темной одежде. На данный момент их личности не установлены.

В музее подтвердили факт кражи, отметив, что во время инцидента никто не пострадал. Подробности расследования там не разглашают. После преступления возле музея и внутри здания работали полицейские. Расследование продолжается.

Ограбления музеев – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Италии воры похитили из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью в миллионы евро, ограбление заняло менее трёх минут.

Воры взломали входную дверь, чтобы проникнуть в комнату на первом этаже, после чего скрылись через музейный сад.

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