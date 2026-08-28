'Этого недостаточно': полигон НАТО перестроили после критики украинских военных, – BI

Украинские военные подвергли критике первоначальный вариант учений в Польше, после чего западные инструкторы переработали программу с учетом реалий современной войны.

Украинские военные помогают странам НАТО сделать подготовку бойцов максимально приближенной к реальному полю боя. Во время учений в Польше украинские инструкторы указали западным военным на недостатки полигона и добились изменений в программе.

Речь идет об операции "Легион" под руководством Норвегии, в рамках которой западные военные обучают украинских бойцов на специально оборудованном полигоне. Он расположен примерно в двух часах езды от украинской границы, пишет Business Insider.

Полигон обустроили так, чтобы он напоминал условия, с которыми украинские военные сталкиваются на фронте: здесь есть сети окопов, стрельбища, танковые позиции, боевые укрепления в городской и сельской местности.

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Украинцы сказали: "Этого недостаточно"

По словам майора Джона, оперативного офицера, координирующего учения, украинский боевой опыт начал влиять на программу еще на этапе ее создания.

Перед началом первой ротации в прошлом году западные и украинские военные провели встречу, чтобы оценить реалистичность подготовки. Вердикт украинской стороны был жестким: "этого недостаточно".

После этого инструкторы пересмотрели программу и адаптировали ее к актуальным потребностям украинских военных. Джон пояснил:

"Нам пришлось пересмотреть и изменить программу обучения, а затем адаптировать ее к их текущим оперативным потребностям".

Украинские командиры и инструкторы постоянно находятся на полигоне, а с каждой новой ротацией туда прибывают военные, которые могут рассказать, что именно работает на фронте, а что требует изменений.

Окопы строили по украинским образцам

Особое внимание уделили траншеям. Их обустраивали по украинским образцам, причем часть работ выполняли сами украинцы или давали норвежским военным подробные рекомендации.

По словам командира оперативной группы "Легион" Атле Молде, сеть окопов уже несколько раз перестраивали, хотя учебный центр работает менее года. Причина – быстрая смена характера боевых действий. Полигон стараются постоянно обновлять в соответствии с новыми уроками российско-украинской войны.

Даже снаряжение военных стараются сделать максимально похожим на то, которое они будут использовать в реальном бою – от штурмовых винтовок до приборов ночного видения и тепловизоров.

Беспилотники и наземные роботы стали частью учений

Важной частью подготовки стали беспилотники. Западные военные не обучают украинцев управлять ими, поскольку украинские бойцы уже имеют значительный опыт в этой сфере. Зато сами учения без дронов уже невозможно сделать реалистичными.

Беспилотники используются при планировании и проведении учебных операций, воссоздавая условия, в которых украинские военные сражаются каждый день.

На полигоне также применяются наземные роботизированные системы. Украина все активнее использует их для логистики и боевых задач и формирует собственные подходы к их применению. В этой сфере, по словам Молде, именно украинцы обучают западных военных.

Западные солдаты во время учений также используют танки, бронетехнику и мотоциклы, выступая в роли условного противника. Их задача – воспроизводить тактику, с которой украинские военные могут столкнуться на передовой.

НАТО учится на опыте украинской армии

Для большей реалистичности на полигоне используются лазерные системы, фиксирующие попадания, а специальные взрывные заряды имитируют атаки и падение беспилотников.

Впрочем, инструкторы признают, что ни один полигон не способен полностью воссоздать хаос, страх и риск настоящей войны. Их цель – максимально приблизить обучение к реальности.

Украинский опыт влияет не только на обустройство полигона, но и на саму военную доктрину. Например, курс для командиров взводов изначально создавали на основе норвежской модели. Однако впоследствии его изменили, поскольку украинские подразделения организованы и действуют иначе.

В результате западные инструкторы объединили собственный военный опыт с практиками, проверенными украинскими военными непосредственно на поле боя.

При этом Норвегия также использует уроки, извлеченные из опыта Украины, для подготовки своих военных. Главная цель программы – повысить "летальность и выживаемость" украинских военнослужащих и дать им возможность действовать более эффективно как в ходе боевых действий, так и во время возможных переговоров.

НАТО учится воевать по-новому

Как сообщал УНИАН, беспилотники стремительно заканчивают эпоху танков, поэтому НАТО спешно пересматривает подход к будущей войне с Россией. Беспилотники и искусственный интеллект все чаще определяют исход боя, тогда как традиционная бронетехника становится уязвимой даже для небольших мобильных групп.

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призвал европейские страны не спешить с назначением специального посланника для переговоров с Россией, а сначала создать условия, при которых Москва будет вынуждена учитывать позицию Запада.

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