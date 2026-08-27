Rockstar выпустила третий трейлер GTA 6 и показала геймплей с PS5

Релиз для PS5 и Xbox S/X уже 19 ноября, а на ПК не раньше 2027 года.

Rockstar Games провела большую презентацию Grand Theft Auto 6, однако первыми ее смогли увидеть только подписчики Netflix. Полная 27-минутная демонстрация позже появится на YouTube – ждать придется до 28 августа, 4:00 утра по Киеву.

В эксклюзивном ролике для Netflix показали несколько сюжетных сцен, масштаб и проработку открытого мира, разнообразных героев, перестрелки и полицейские погони. Весь представленный игровой процесс был записан напрямую с консоли PlayStation 5.

Тем временем студия опубликовала короткий геймплейный ролик GTA 6, который позволяет оценить, как выглядит одна из самых ожидаемых игр десятилетия:

Видео дня

Одновременно журналисты начали делиться свежими подробностями GTA VI. Вот что нам удалось узнать:

Играть будем за партнеров-преступников Джейсона и Люсию, а действие развернется в Вайс-Сити – по сравнению с прошлой частью карта стала вдвое больше.

Между персонажами можно будет переключаться даже в самые неожиданные моменты – например, во время поездки. Можно порулить за Джейсона или посидеть в соцсетях за Люсию.

У игрока будет собственная собака – ее можно будет гладить, ругать и воспитывать.

Полицию серьезно переработали: в игре вернут шесть звезд уровня розыска, а правоохранители будут учитывать свидетелей, одежду персонажа и используемый автомобиль.

Чтобы скрыться от полиции, игроку придется избавляться от улик, менять одежду и транспорт.

Игра будет вести полноценный криминальный профиль персонажа, фиксируя ограбления, убийства, аварии и другие совершённые преступления.

В GTA VI заявлено более 600 тысяч анимаций.

Для сравнения, в GTA V их было около 55 тысяч – более чем в десять раз меньше.

NPC станут значительно реалистичнее благодаря контекстным диалогам и реакциям на действия игрока.

Одни персонажи будут спокойно реагировать на происходящее, тогда как другие могут вступить в конфликт, если игрок слишком сильно нарушит их личное пространство.

Угон автомобилей превратится в отдельную мини-игру со взломом, а автосалоны станут интерактивными.

Отношения между главными героями будут постепенно развиваться по ходу сюжета.

Джейсон и Люсия смогут ходить на свидания, играть в бильярд, посещать рестораны, гулять, переписываться и вместе участвовать в ограблениях.

Физику персонажей также доработали: мягкие ткани тела будут естественнее двигаться и реагировать на перемещения.

Разработчики стремились совместить более серьёзную атмосферу в духе RDR 2 с характерной для GTA сатирой на современное американское общество.

Игровой штат при этом будет примерно вдвое масштабнее мира RDR 2.

Системные требования GTA VI для ПК пока не раскрыты.

На PS5 игра заявлена с частотой 30 FPS, а на PS5 Pro – 40 FPS.

Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 17 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК разработчики пока не анонсировали. Предзаказы GTA 6 стартовали еще в июне – в Украине базовою версию оценили в 3500 грн.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar Games, смогли сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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