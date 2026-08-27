Rockstar выпустила третий трейлер GTA 6 и показала геймплей с PS5

Rockstar Games провела большую презентацию Grand Theft Auto 6, однако первыми ее смогли увидеть только подписчики Netflix. Полная 27-минутная демонстрация позже появится на YouTube – ждать придется до 28 августа, 4:00 утра по Киеву.
В эксклюзивном ролике для Netflix показали несколько сюжетных сцен, масштаб и проработку открытого мира, разнообразных героев, перестрелки и полицейские погони. Весь представленный игровой процесс был записан напрямую с консоли PlayStation 5.
Тем временем студия опубликовала короткий геймплейный ролик GTA 6, который позволяет оценить, как выглядит одна из самых ожидаемых игр десятилетия:
Одновременно журналисты начали делиться свежими подробностями GTA VI. Вот что нам удалось узнать:
- Играть будем за партнеров-преступников Джейсона и Люсию, а действие развернется в Вайс-Сити – по сравнению с прошлой частью карта стала вдвое больше.
Между персонажами можно будет переключаться даже в самые неожиданные моменты – например, во время поездки. Можно порулить за Джейсона или посидеть в соцсетях за Люсию.
- У игрока будет собственная собака – ее можно будет гладить, ругать и воспитывать.
- Полицию серьезно переработали: в игре вернут шесть звезд уровня розыска, а правоохранители будут учитывать свидетелей, одежду персонажа и используемый автомобиль.
- Чтобы скрыться от полиции, игроку придется избавляться от улик, менять одежду и транспорт.
- Игра будет вести полноценный криминальный профиль персонажа, фиксируя ограбления, убийства, аварии и другие совершённые преступления.
- В GTA VI заявлено более 600 тысяч анимаций.
- Для сравнения, в GTA V их было около 55 тысяч – более чем в десять раз меньше.
- NPC станут значительно реалистичнее благодаря контекстным диалогам и реакциям на действия игрока.
- Одни персонажи будут спокойно реагировать на происходящее, тогда как другие могут вступить в конфликт, если игрок слишком сильно нарушит их личное пространство.
- Угон автомобилей превратится в отдельную мини-игру со взломом, а автосалоны станут интерактивными.
- Отношения между главными героями будут постепенно развиваться по ходу сюжета.
- Джейсон и Люсия смогут ходить на свидания, играть в бильярд, посещать рестораны, гулять, переписываться и вместе участвовать в ограблениях.
- Физику персонажей также доработали: мягкие ткани тела будут естественнее двигаться и реагировать на перемещения.
- Разработчики стремились совместить более серьёзную атмосферу в духе RDR 2 с характерной для GTA сатирой на современное американское общество.
- Игровой штат при этом будет примерно вдвое масштабнее мира RDR 2.
- Системные требования GTA VI для ПК пока не раскрыты.
- На PS5 игра заявлена с частотой 30 FPS, а на PS5 Pro – 40 FPS.
Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 17 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК разработчики пока не анонсировали. Предзаказы GTA 6 стартовали еще в июне – в Украине базовою версию оценили в 3500 грн.
УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar Games, смогли сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.