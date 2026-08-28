Курс валют изменился в конце недели: сколько стоит доллар в банках и обменниках

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 августа, снизился на 1 копейку и составляет 44,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,42 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 52,29 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,68 гривни за евро.
Сколько стоит доллар в обменниках сегодня
В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,70 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,14 грн/евро, а курс продажи – 51,95 грн/евро.
Курс валют в Украине – последние новости
Национальный банк Украины установил на 28 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,86 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 15 копеек.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в течение первой недели сентября курс доллара, по предварительным оценкам, будет находиться в коридоре 44,6–45,1 грн, а евро – в диапазоне 51–52,5 грн. По его словам, на курс валют будет влиять активность импортеров, которая останется высокой, поэтому спрос на валюту, вероятно, будет систематически превышать ее естественное предложение.