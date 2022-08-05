Более 700 детей получили ранения различной степени тяжести.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ оккупанты убили в Украине 359 детей.

Об этом в своем Telegram сообщил офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 5 августа 2022 года более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 359 детей погибли и более 700 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 371, Харьковской - 195, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 57, Херсонской - 54, Запорожской - 40.

Так, 4 августа в результате обстрела врагом остановок общественного транспорта в центре Торецкая Донецкой области ранения получили трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. Также стало известно о гибели 14-летнего мальчика в результате обстрелов г. Мариуполя Донецкой области в начале вооруженной агрессии.

"Также в ходе фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Донецкой области, стало известно о ранении в результате обстрелов еще четверых детей", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учреждений образования. Из них 230 разрушены полностью.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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