Россияне ударили по торговому центру в Запорожье, число раненых возросло (фото, видео)

На данный момент известно об одном раненом.

Российские войска нанесли удар по "Эпицентру" в городе Запорожье. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация (ОВА).

"Враг в очередной раз нанес удар по территории торгового центра в Запорожье. В результате атаки здание повреждено. По предварительным данным, один человек нуждается в медицинской помощи", – говорится в сообщении ОВА.

Последствия российского удара по торговому центру показал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. На данный момент масштабы разрушений и ущерба неизвестны.

В настоящее время количество раненых в результате атаки на торговый центр увеличилось до 4.

"Возник пожар, площадью около двух тысяч квадратных метров. Ранений получили четыре человека", - говорится в сообщении ОВА.

Удары россиян по магазинам и торговым центрам

Вчера россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове. В результате один человек погиб, несколько человек получили ранения.

Также вчера россияне атаковали ряд складов и распределительных центров в Киевской области. В частности, пострадали объекты сетей "Фора", Comfy, "Дом игрушек" и Roshen.

А 19 августа председатель финансового комитета Верховной Рады, депутат Даниил Гетманцев сообщил, что потери крупных торговых сетей в Украине исчисляются миллиардами гривен. Ряд компаний, среди которых "Эпицентр", Rozetka,"Новая Почта", "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки деятельности.

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