Netflix показал трейлер фильма о математике, 20 лет терроризировавшем США бомбами (видео)

Биографическая криминальная драма "Унабомбер" выйдет на Netflix 25 сентября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер биографической криминальной драмы "Унабомбер" (Unabomber) о печально известном американском математике-террористе Теде Качинском.

Фильм будет охватывать два временных периода. С одной стороны, он сосредоточится на юности Качинского, исследуя, как перспективный математик-вундеркинд, учившийся в Гарварде, дошел до полного разочарования в современном обществе, что подтолкнуло его к совершению террористических актов. Параллельно будет рассказываться о работе ФБР по его розыску и задержанию.

Главную роль в фильме исполнил канадский актер Джейкоб Трембле ("Комната", "Доктор Сон", "Жизнь Чака").

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Также в картине снялись Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Славные парни", "Экзорцист Ватикана", "Нюрнберг"), Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Виноваты звезды", "Мизантроп", "Феррари"), Аннабелль Уоллис ("Проклятье Аннабель", "Мумия", "Мятеж", сериалы "Тюдоры", "Острые козырьки"), Александр Людвиг ("Голодные игры", "Плохие парни навсегда", сериалы "Викинги", "Белый лотос") и другие.

Режиссером ленты выступил датчанин Янус Метц Педерсен, наиболее известный работой над отдельными эпизодами сериалов "Настоящий детектив" и "Андор".

Фильм выйдет на Netflix 25 сентября 2026 года.

Тед Качинский – что известно

Теодор Качинский, родившийся в 1942 году в Чикаго в семье выходцев из Польши, с самого детства начал проявлять способности к математике. Он досрочно окончил школу, затем учился в Мичиганском и Гарвардском университетах, а в возрасте 25 лет стал доцентом одного из самых престижных вузов США – Калифорнийского университета в Беркли.

Ему пророчили блестящую карьеру математика, однако в 1969 году 27-летний Качинский внезапно уволился и исчез. Позже стало известно, что он разочаровался в современной цивилизации и поставил себе цель вернуть общество к природе. И для этого он выбрал довольно радикальный способ.

С 1976 по 1995 годы он массово рассылал по почте посылки с бомбами ученым и предпринимателям, чья деятельность была связана с компьютерами, авиакомпаниями или эксплуатацией природных ресурсов. В результате этих атак погибли три человека, более 20 были ранены.

В 1995 году он убедил крупные СМИ опубликовать его манифест "Индустриальное общество и его будущее", пообещав в обмен прекратить атаки. Через несколько месяцев после публикации материала террориста выследили агенты ФБР – его сдал младший брат Дэвид, чья жена Линда узнала в манифесте стиль письма Тео. За это семья Дэвида получила обещанную ФБР награду в 1 миллион долларов, правда, он ей совсем не обрадовался.

Качинского нашли в скромной хижине в Монтане, без каких-либо благ цивилизации, где он выживал за счет охоты и рыбалки.

В 1997 году суд признал его шизофреником и приговорил к пожизненному заключению. Он содержался в одиночной камере в тюрьме строгого режима в Колорадо вплоть до самой смерти в июне 2023 года.

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