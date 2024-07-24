Бои идут прямо в многоэтажках, в частном секторе, поделился командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и во время боев за город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области РФ абсолютно не жалеет свою пехоту, раненым оккупантам не оказывают помощь.

О ситуации в городе рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов порталу "Суспільне Донбас". По его словам, "очень много случаев самоубийств среди россиян, им запрещают отступать, расстреливают тех, кто отступает". Воин утверждает, что сейчас противников полностью остановили, но ситуация очень тяжелая, и все держится на волевых качествах наших пехотинцев, которые сдерживают врага, который имеет преимущество в живой силе.

"Бои здесь идут прямо в застройках, в частном секторе, в многоэтажках. Бывает такое, что наша точка, где три-четыре бойца стоят, она может быть окружена 50 врагами, но все равно держатся, как-то отстреливаются и не дают врагу продвигаться", - поделился Краснов.

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По словам командира, россияне в день теряют десятки-сотни человек погибшими. "...Технику они здесь не используют, потому что очень эффективно работает наша артиллерия, ударные БПЛА... Они не жалеют свою пехоту абсолютно. Бросают ее пушечным мясом, не предоставляют ей никакой эвакуации, раненым тоже. Раненых заставляют идти вперед все равно, если тяжелые раненые, им не оказывают помощь, они там просто так и остаются", - сказал он.

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Россияне долгое время пытаются двигаться вперед на Донбассе, в том числе больше месяца штурмуют Торецк. Вечером 23 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на Торецком направлении оккупанты совершили 12 атак, 10 из них были отражены, а еще две продолжались недалеко от города Зализное.

Россия на украинской земле понесла колоссальные потери в живой силе. Стоит отметить, что общие потери РФ на 23 июля 2024 года составляют примерно 568980 противников.

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