Противники смогли продвинуться в селе Прогресс, утверждают аналитики.

Российские оккупанты захватили село Раздоловка, которое находится в Бахмутском районе Донецкой области и входит в состав Соледарской городской громады.

О том, что населенный пункт оккупировали противники, в ночь на 20 июля сообщили аналитики DeepState в Telegram. "Враг... оккупировал Роздоловку", - написали эксперты.

По их сведениям, противникам также удалось продвинуться вперед в селе Прогресс, которое находится в Покровском районе Донецкой области. В DeepState опубликовали свежую карту боевых действий, на которой видно, что россияне в Прогрессе пытаются двигаться вперед с двух направлений.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются двигаться вперед на части востока Украины. Журналисты узнали, что противникам недавно удалось продвинуться, в том числе в Донецкой области.

По сведениям DeepState, враги оккупировали село Урожайное (Донецкая область). Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили, что наши защитники вышли из этого населенного пункта.

Несмотря на то, что россияне имеют преимущество в живой силе, украинские воины наносят им серьезные потери. Общие потери РФ на 20 июля 2024 года составляют примерно 565 610 оккупантов.

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