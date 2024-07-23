Россия за сутки потеряла еще 20 боевых бронированных машин, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери России во время полномасштабной войны серьезно возросли - Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1220 оккупантов.

Враг потери также десятки единиц техники россиян, сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили: личного состава - около 568980 (+1220 за минувшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, также за указанный период уничтожено:

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танков - 8288 (+4) единиц;

боевых бронированных машин - 16000 (+20);

артиллерийских систем - 15694 (+57);

РСЗВ - 1125 (+2);

средств ПВО - 901 (+1);

самолетов - 362 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12511 (+36);

кораблей/катера - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0).

Кроме того, уничтожено всего 21202 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, в частности, за сутки - 64 единицы, и 2640 единиц специальной техники (за минувшие сутки - 3).

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью над Сумщиной, которую атаковали россияне, было сбито 7 из 8 всего выпущенных вражеских БПЛА Shahed-131/136 и одну управляемую авиационную ракету Х-69.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий говорил, что человеческий ресурс российских оккупантов может закончиться, но не скоро, а вот вооружений у россиян уже не хватает. Он прогнозирует, что российская армия уже прошла пик своего могущества. По словам военного, "орков все же еще на несколько лет такой войны хватит", но "железо" закончится раньше".

Стоит отметить, что общие потери РФ на 22 июля 2024 года составляли примерно 567760 оккупантов.

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