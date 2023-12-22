За последний месяц российские захватчики 9 раз атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию компании ДТЭК.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"Прифронтовая зона сейчас - большая проблема, это (обстрелы – ред.) происходит очень часто. Одна из наших станций, которая находится очень близко к линии фронта, за последний месяц 9 раз по-крупному была обстреляна, мы уже даже не считаем маленьких обстрелов", - сказал он.

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Последняя атака на станцию произошла позавчера, вследствие этого было серьезно повреждено большое количество оборудования.

В то же время Сахарук добавил, что сейчас в Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.

Всего в регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области.