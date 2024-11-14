С технической и научной точки зрения Украина имеет все для разработки ядерного вооружения.

Поднятие в информационном поле месседжей о возможном появлении ядерного оружия являются положительными для Украины, поскольку это напоминает партнерам о гарантиях безопасности для Киева после подписания Будапештского меморандума. Такое мнение высказал Валерий Рябых, военный эксперт, редактор информационного издания Defense Express в эфире "Radio NV".

Он добавил, что в первую очередь это сигнал для Соединенных Штатов и Великобритании как стран, которые являются гарантами безопасности для Украины.

"Мы уже имели соответствующие обсуждения в экспертной среде. И все эксперты сходятся на том, что у Украины есть возможности создать подобное оружие. Но будет ли она это делать - будет зависеть от того, насколько дальше мир будет находиться в каком-то неопределенном состоянии. Когда не может дать оценку РФ, ее действиям. И здесь все морально-этические факторы на стороне Украины", - сказал Рябых.

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Эксперт добавил, что создание ядерного оружия требует больших экономических вливаний и имеет ряд других недостатков. Однако "чего не сделаешь ради выживания".

"Украина имеет необходимые технологические факторы, имеет наработки по технологиям циклов создания ядерного оружия. И к созданию носителей этого оружия Украина была причастна, были действующие исследовательские реакторы. То есть и научная и исследовательская базы в Украине есть", - пояснил эксперт.

Поэтому, по мнению Рябых, если партнеры будут ставить Киев своими действиями или бездействием в сложное положение, то Украина будет вынуждена вернуться к вопросу создания ядерного оружия.

"Но надеемся, что Украина станет государством, которое имеет ядерное оружие, однако в рамках того же членства в НАТО. И это будет более позитивный трек для развития международного сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия. И здесь очень важно заявление наших официальных лиц относительно того, что Украина придерживается всех международных соглашений", - пояснил эксперт.

Ядерное оружие у Украины: что надо знать

Ранее издание The Times заявило, что в случае отказа Трампа помочь Украине, Киев может перейти к разработке ядерного оружия. По информации издания, сам процесс может занять до нескольких месяцев.

В МИД Украины отреагировали на это заявление, заявив, что Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и сейчас такие разработки не ведутся.

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