Эта тема поднимается на фоне возможных для Украины угроз, считает эксперт.

В США сейчас есть определенное распутье, которое вызывает беспокойство в Украине. Так объяснил дискуссии относительно возможного восстановления ядерного потенциала Украины военный аналитик Денис Попович в эфире "Radio NV".

Он отметил, что сейчас есть некоторые неоднозначные назначенияв Администрации Трампа, среди которых единодушных сторонников Украины очень мало.

"И в таких условиях очевидно есть намеки - если западные партнеры откажутся от нашей поддержки под давлением Трампа, или сам Трамп откажется, или ситуация международная будет неблагоприятная. То в такой ситуации мы можем поднять свой ядерный статус и попытаться себя защитить. Думаю, из-за этих событий, из-за неопределенности, распутья поднимаются эти темы", - пояснил Попович.

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Возвращение ядерного статуса Украине: что надо знать

Ранее журналисты The Times заявили, что Украина способна восстановить свой ядерный потенциал в течение нескольких месяцев, если Трамп ограничит помощь Киеву. Отмечается, что для этого Украине будет достаточно использовать плутоний из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов.

На эту информацию отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что Украина придерживается своего статуса не ядерного государства, а потому никаких планов по созданию ядерной бомбы пока нет.

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