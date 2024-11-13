Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия, подчеркнул представитель дипломатического учреждения.

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что Украина якобы может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Трамп прекратит помощь, опубликованную изданием The Times.

Этот материал прокомментировал в соцсети Х спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он подчеркнул, что Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Украина придерживается ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобретать ядерное оружие", – заявил он.

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Тихий подчеркнул, что Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и "полностью прозрачна" для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях.

Что предшествовало

Издание The Times выпустило материал, в котором Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США. Издание ссылалось на документ, подготовленный для Минобороны Украины.

Авторы отмечали, что Украина контролирует девять действующих реакторов и имеет значительный ядерный опыт, несмотря на то, что в 1996 году отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Поэтому специалисты способны быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, аналогичной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

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