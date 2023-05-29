Ранения получили сотни российских захватчиков, десятки вражеских бойцов ликвидированы.

28 мая во временно оккупированной Юрьевке, которая расположена недалеко от Мариуполя Донецкой области, произошла мощная "бавовна". Вследствие меткого ракетного удара оккупанты понесли большие потери.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ликвидировано 100 захватчиков, более 400 были ранены.

"100 "хороших русских" уже никогда не будут воевать. Разве что в аду. Более 400 с разной степенью ранений госпитализированы в больницу номер 2 (интенсивной терапии на ЖМР 17)", – уточнил он.

Кроме того, уничтожена станция связи и РЭБ. Андрющенко напомнил, что было попадание в бывший ОК "Ялта". Разрушен 5-ти этажный корпус.

"По проекту, в этом здании с комфортом размещалось 120 отдыхающих. Если переделывать в казармы, в комнате можно размещать около 4-5 человек. То есть вместимость как казармы ориентировочно до 650 нелюдей. По информации от Мариупольского сопротивления, вчера завезли туда 4 автобуса на тот момент живой силы", – добавил советник городского головы Мариуполя.

Удары по оккупантам: последние новости

Силы обороны Украины нанесли удары по российским базам и складам в ранее недосягаемых населенных пунктах возле Мариуполя. "Бавовна" пожаловала в Юрьевку, Никольское и Урзуф.

Утром 27 мая мощные взрывы прогремели в оккупированном Бердянске Запорожской области. Сообщалось о возможном "прилете" в районе порта города, а также по оккупантам на базе отдыха "Химик".

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