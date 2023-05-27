Утром главнокомандующий ВСУ сделал публикацию с боевым строем нашей армии и сообщением, что пришло время "вернуть свое". Через несколько часов во временно оккупированном Бердянске стало сильно тревожно.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) после утреннего намека главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном начале контрнаступления погремели сильные взрывы.

Местные стали сообщать о сильных "хлопках" через несколько часов после публикации Залужного. Соответствующие ролики распространяются по телеграм-каналам.

По предварительным данным, возможен "прилет" в районе порта города, а также по скоплению оккупантов, которые разместились на территории базы отдыха "Химик".

Контрнаступление ВСУ - сегодня, возможно, начало операции

Напомним, что утром Залужный поднял украинцам настроение внезапным роликом с боевым строем ВСУ и фразой о том, что "пришло время возвращать свое". Это натолкнуло многих на вывод о том, что, возможно, сегодня наша армия начинает ожидаемое контрнаступление, ведь главнокомандующий ВСУ навряд ли бы просто так делал подобные публикации.

Также сегодня вышло интервью секретаря СНБО Данилова для BBC. В нем он отметил, что наша армия полностью готова к началу контрнаступления, однако сроки не назвал, ведь это военная тайна.

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