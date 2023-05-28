Оккупанты связывают недавние случаи "хлопка" с получением Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow.

Движение сопротивления Мариуполя подтверждает удар по базе российских оккупантов в поселке Юрьевка Мариупольского района, сообщает в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Пролет ракеты попал на камеру очевидцев. На кадрах слышны звуки, вероятно, вторичной детонации. "Глянь, как полыхает!" - делится одна из девушек на видео.

В то же время Андрющенко сообщает о "выгрузке трупов россиян" в соседнем Никольском - в здании, где оккупанты сделали себе "логово".

"Раненых оккупантов из Юрьевки и Никольского начинают завозить в больницу интенсивной терапии (№2 на 17 ЖМР). Готовятся "уплотнять" гражданских из-за большого количества. "Потерь нет" и "ПВО сбила все ракеты" заиграли новыми красками", - делится Андрющенко.

В Telegram "Сопротивление Мариуполя" партизаны заявляют о первых двадцати "двухсотых" оккупантах в Юрьевке.

Взрывы в Мариуполе и в других оккупированных городах - последние новости

Только вчера утром в Бердянске на оккупированной части Запорожской области прогремели мощные взрывы. Уже сегодня сообщают о еще одной успешной атаке по позициям захватчиков в Бердянской общине.

Тогда как вечером 26 мая два мощных взрыва прогремели в районе "Азовстали" в Мариуполе. На месте, куда прилетел "хлопок", оккупанты обустроили склад с боеприпасами.

Оккупанты связывают недавние случаи "хлопка" с получением Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, способных бить на расстоянии до 300 км. По словам министра обороны Алексея Резникова, все попадания Storm Shadow были результативными: "Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% попадания по целям. 100% на 100%".

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