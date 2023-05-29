В частности, в Юрьевке, Никольском и Урзуфе базы россиян и склады боеприпасов подверглись ударам.

Силы обороны Украины нанесли удары по российским базам и складам в ранее недосягаемых населенных пунктах возле Мариуполя.

Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, количество ударов по базированию российских оккупантов на Мариупольском направлении увеличивается, потому что на днях в Мариуполе и районе прогремели взрывы.

"В частности, по предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь размещаются склады боекомплекта и базы россиян. Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", - отмечается в сообщении.

Взрывы в Мариуполе-что известно

Как сообщал УНИАН, 26 мая два мощных взрыва прогремели в районе "Азовстали" в Мариуполе. На месте, куда прилетела "бавовна", оккупанты обустроили склад с боеприпасами.

Движение сопротивления Мариуполя подтвердило удар по базе российских оккупантов в поселке Юрьевка Мариупольского района.

Оккупанты связывают недавние случаи "бавовны" с получением Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, способных бить на расстоянии до 300 км. По словам министра обороны Алексея Резникова, все попадания Storm Shadow были результативными: "Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% попадания по целям. 100% на 100%".

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