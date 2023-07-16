Взрывы в Севастополе, на которые жаловались оккупанты утром, могут быть провокацией россиян. Захватчики могли попытаться создать "боевую картинку".
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк отметила, что россияне часто не могут оправдать свои действия или создают "боевую картинку", чтобы убедить украинцев, находящихся в оккупации, в их якобы безопасности.
"Они очень реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев такие крепкие заявления главнокомандующего (главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - УНИАН), оккупанты вполне способны обеспечивать такие провокации", - подытожила Гуменюк в эфире телемарафона.
Взрывы в Севатополе 16 июля 2023 - что известно
Утром 16 июля гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что российская ПВО и флот РФ "отражали массированную атаку вражеских БПЛА". Конечно же, обвинили во взрывах Украину.
По словам прихвостня Путина, "один беспилотник был сбит силами ПВО", "пять подавлены средствами РЭБ", а флот оккупантов "уничтожил два надводных БПЛА".
При этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в Крыму этой ночью произошло "курением в неустановленных местах".