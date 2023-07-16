Минобороны России заявило, что Украна якобы применила против агрессора семь беспилотников и два безэкипажных катера, однако оккупантами "удалось все уничтожить", причем так, что ни жертв, ни разрушений нет.

Минобороны страны-агрессора распространяет информацию о том, что ВСУ якобы атаковали аннексированный оккупантами Крым беспилотниками.

Как сообщает Минобороны России, Украна якобы применила против агрессора семь беспилотников и два безэкипажных катера, однако оккупантами "удалось все уничтожить", причем так, что ни жертв, ни разрушений нет.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", - говорится в заявлении Минобороны агрессора.

Как уточняют в ведомстве РФ, беспилотники "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигли своей цели".

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение. Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится заявлении Минобороны РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что силы ПВО и флот России "отражали массированную атаку вражеских БПЛА" на временно оккупированный город. Он заявил, что якобы над морем в районе мыса Херсонес, возле Севастопольской бухты и Балаклавы - "один беспилотник был сбит силами ПВО", а еще "пять подавлены средствами РЭБ". Помимо этого, Развожаев утверждал, флот оккупантов "уничтожил два надводных БПЛА".

"Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали", – заверил прихвостень Кремля.

Заявления Минобороны агрессора

7 июля 2023 года В Минобороны РФ проговорились о системных проблемах в армии. Командиры армии РФ грабят и терроризируют личный состав.

9 июля 2023 года в Минобороны РФ проговорились о трех направлениях наступления ВСУ.

В Министерстве обороны Российской Федерации намекнули на "успешный удар по Украине" в ночь на 13 июля.Также появилась информация об ударе оккупантов по острову Змеиный со стороны Оперативного командования "Юг" ВСУ. В своей новой сводке вражеское министерство сообщило о применении высокоточного оружия морского базирования.

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