По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ночью российские оккупанты совершили более шести атак дронами-шахедами по территории Киевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Враг нанес очередной удар по Киевской области. Этой ночью по территории области агрессор совершил более шести атак дронами-шахедами", - написал он.

Небытов отметил, что спасатели ликвидируют пожар, который возник в результате атаки, а правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - отметил глава полиции области.

В то же время, добавил Небытов, в других районах сработали Силы противовоздушной обороны и успешно уничтожили несколько вражеских дронов.

Взрывы в Киевской области 26 октября

Ранее сегодня, 27 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что ночью российские оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: