Ночью российские оккупанты совершили более шести атак дронами-шахедами по территории Киевской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Враг нанес очередной удар по Киевской области. Этой ночью по территории области агрессор совершил более шести атак дронами-шахедами", - написал он.
Небытов отметил, что спасатели ликвидируют пожар, который возник в результате атаки, а правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - отметил глава полиции области.
В то же время, добавил Небытов, в других районах сработали Силы противовоздушной обороны и успешно уничтожили несколько вражеских дронов.
Взрывы в Киевской области 26 октября
Ранее сегодня, 27 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что ночью российские оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевской области.