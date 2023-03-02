Противник перешел к своей любимой тактике, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Во временно захваченном городе Кадиевка Луганской области взорвался вражеский боекомплект, и это отличная новость для граждан Украины, поскольку детонация вражеских боеприпасов может спровоцировать у противника хотя бы на определенное время артиллерийский голод.

Враг перешел к своей любимой тактике - часами просто обстреливает позиции украинских воинов, а потом запускает вперед волнами своих солдат в наступление, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас так происходит в направлении Кременной.

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"Как раз это произошло (взрывы в Кадиевке - ред.) в помещениях завода, где стояли фуры с боекомплектом. Это очень замечательная для нас новость, потому что как раз то, что у них взрывается боекомплект, дает возможность в принципе... какой-то определенный артиллерийский голод временно хотя бы создавать на позициях российских оккупационных войск, потому что они перешли к своей любимой тактике...", - отметил чиновник.

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27 февраля Сергей Гайдай сообщил, что в регионе на протяжении последних дней усилились атаки со стороны противника. Глава Луганской ОВА отмечал, что активные боевые действия продолжались на Кременском, Сватовском направлениях, а также в районе Белогоровки.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что россияне до конца марта будут пытаться захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей.

1 марта Гайдай рассказал, что в Кадиевке прогремели взрывы. Чиновник отметил, что противники пытались спрятать на территории завода фуры с боекомплектом.

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