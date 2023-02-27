Активные боевые действия продолжаются на Сватовском и Кременском направлениях, а также в районе Белогоровки.

В Луганской области в последние дни усилились атаки врага. Оккупационные войска штурмуют часто, идя малыми группами.

"В последнее время участились как обстрелы и наших позиций, и населенных пунктов деоккупированных, так и попытки штурмовать Силы обороны. Или пехота, или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать приличная эскалация у нас началась", - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас активные боевые действия продолжаются на Сватовском и Кременском направлениях, а также в районе Белогоровки. Российские военные пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами.

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"Уже идет частично реализация этого наступления. На временно оккупированную территорию Луганской области привезли большое количество тяжелой техники. Второе, многие привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад набрали... Мы видим, что идут в наступление на разных направлениях. То есть сейчас это зондирование слабых мест", - пояснил он.

Ситуация в Луганской области

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. По его словам, возможны обострения на других направлениях, но ключевая задача для России сейчас – восток, чтобы "хоть что-то продемонстрировать за год этой позорной войны".

Как ранее сообщал УНИАН, в районе временно оккупированного Луганска местные жители нашли 42 свежих могилы, в которых могли похоронить наемников частной военной компании "Вагнер".

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