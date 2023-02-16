Возможны обострения на других направлениях, но ключевая задача для России сейчас – восток.

Российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. Об этом в эфире информационному телемарафону сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Сейчас Путин или коллективный Путин поставил задачу Герасимову и оккупационному корпусу в Украине до конца марта – это очередная дата, таких дат уже было много – оккупировать украинский Донбасс и выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Как и все прошлые разы, у них это не получится. Но мы сейчас видим эту спешку, эти безумные попытки и бросание живой силы, и сожжение техники, которые сейчас происходят на востоке", – рассказал он.

Юсов отметил, что возможны обострения на других направлениях, но ключевая задача для России сейчас – восток, чтобы "хоть что-то продемонстрировать за год этой позорной войны".

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Наступление России 2023 - что известно

Эксперты констатировали начало нового наступления России на Донбассе, сейчас активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Однако, как пишет западная пресса, у Кремля пока нет больших ресурсов, чтобы расширить наступательные действия.

На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада российских морпехов была полностью разбита.

Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта 2023 года.

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