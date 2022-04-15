Они будут получать по 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о запуске совместно с Организацией объединенных наций двух программ выплат для внутренне перемещенных лиц.

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вынужденные переселенцы, которые нуждаются в дополнительной защите, будут получать по 2200 гривен каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев

"Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет нашим малообеспеченным пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им так же будет дополнительно выплачиваться по 2200 гривен", – сказал премьер.

По его словам, этими выплатами планируется охватить около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Какую помощь получают украинские переселенцы

Напомним, сейчас правительство выплачивает по 2 тысячи гривен каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, который был вынужден переехать из-за войны.

Для получения помощи гражданам необходимо встать на учет внутренне перемещенных лиц. Это можно сделать в (ЦПАУ по новому месту жительства, подав заявление во время личного посещения. Обещают запустить такую возможность и в "Дії".

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