Враг не прекращает уничтожать критическую и гражданскую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары и ведет обстрелы из других видов вооружения.

За прошедшие сутки нанесены удары по 3 вражеским пунктам управления, 2 складах боеприпасов и до десятка мест сосредоточения сил оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов", - отмечает Генштаб.

В то же время враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, осуществляет артиллерийские обстрелы гражданских объектов и помещений мирного населения.

Так, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки, противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков.

"Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - указано в сообщении.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы влекут за собой потери среди гражданского населения и разрушения частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецька и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфине, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеневка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечье, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцовое, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлинськ и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопопивка, Кременная Луганской области и Ямполовка, Дубрава, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменское, Спорный, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озарянівка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердычи, Тоненькое, Северного, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляно Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времивка и Новополь на Донетчине, а также Ольгевское, Белогорье, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. Всего более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Велетенское и Херсон.

Война в Украине: актуальные данные

Оккупанты сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс. Прежде всего, штурмы на Донецком направлении направленные на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению, считает Институт изучения войны. Однако противник, ударами по Угледара, желает отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Тяжелые бои точатся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Тем временем, ВСУ продолжают отправлять в ад оккупантов. 30 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 490 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 126 650.

По информации террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, у российских оккупантов появились проблемы на Донецком направлении. Наступление в Марьинке прекратилось, а в Угледаре так и не произошло прорыва.

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