Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Русские оккупанты ведут наступательные действия на четырех направлениях.

"Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется", - говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка пока без существенных изменений, а наступательных группировок противника не обнаружено.

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В то же время отмечается, что из минометов и артиллерии враг продолжает обстреливать районы населенных пунктов неподалеку линии фронта и на границе с РФ.

Война в Украине: главные новости

Оккупанты сосредотачиваются на боях за Донбасс, не считаясь с потерями. 29 января ВСУ отбили новые атаки врага на Бахмут. Прежде всего, штурмы на Донецком направлении направленные на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению, считает Институт изучения войны. Однако противник, ударами по Угледара, желает отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

24 января президент Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится к реваншу и накапливает силы. По его словам, очевидно, что захватчики должны проиграть.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий поделился, что на весну и начало лета запланировано большое новое вражеское наступление.

Зеленский подчеркнул, что Россия надеется затянуть войну. "Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Имеем ускорить события, ускорить поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", - сказал он.

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