По его словам, большинство громких заявлений относительно Марьинки, Угледара и Водяного оказались ложью.

У российских оккупантов появились проблемы на Донецком направлении. Наступление в Марьинке прекратилось, а в Угледаре так и не произошло прорыва.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин сообщил, что 11 месяцев лобовых ударов оккупантов вылились лишь в местные тактические успехи при очень серьезных потерях.

По данным Гиркина, наступление россиян в Марьинке прекращено. Несмотря на громкие заявления о том, что "вот-вот" город захватят, этого до сих пор не произошло.

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Ожесточенные бои в районе села Водяное - на юг от Авдеевки - также не принесли решительного успеха оккупантам. Наступление якобы остановилось из-за больших потерь в штурмовых частях пехоты, нехватки артиллерийских боеприпасов, слабой технической поддержки атакующих групп и их низкой укомплектованности личным составом.

Нет успехов у россиян в районе Угледара, который они плотно поливают огнем из всех вооружений. По данным Гиркина, заявления о прорыве в Угледаре "ожидаемо оказались ложью".

"Давно превращен в единую крепость поселок, представляющий собой компактный микрорайон высотных домов среди сплошных ровных полей, - взять "наскоком" не удалось. Теперь войска, которые пытаются его штурмовать - находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с частями ВСУ, которые обороняются, которые скрыты в бетонных подвалах и имеют возможность корректировки артиллерийского огня на значительное расстояние даже без применения технических средств", - заявил Гиркин.

Террорист подытожил, что за 11 месяцев попытка РФ лобовыми ударами протаранить долгосрочную оборону ВСУ на Донецком фронте - вылилась лишь в местные тактические успехи при очень серьезных потерях.

Битва за Донбасс

На протяжении нескольких месяцев российские войска сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс. Прежде всего, штурмы на Донецком направлении направленные на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению, считает Институт изучения войны. Однако противник, ударами по Угледара, желает отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Тяжелые бои точатся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Тем временем, ВСУ продолжают отправлять в ад" оккупантов. 30 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 490 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 126 650.

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