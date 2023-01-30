Также нанесены два удара по районам сосредоточения оккупантов.

За сутки украинские военные уничтожили две радиолокационные станции врага, а также склад боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс противника, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.

"Наша авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационных станции, склад боеприпасов и один другой важный объект противника.

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Война новости - что происходит на фронте

Российские войска сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс, не считаясь с потерями. 29 января ВСУ отбили новые атаки врага на Бахмут.

Прежде всего, штурмы на Донецком направлении нацеленны на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению, считает Институт изучения войны. Однако противник, ударами по Угледару, желает отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 29 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 650 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 126 160.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

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