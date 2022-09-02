Взрывы в Херсонской области были слышны и днем, и ночью.

В Херсонской области раздались новые взрывы. Сообщается о новом попадании в Антоновский мост.

Об этом пишут местные паблики и подтверждают российские пропагандистские СМИ.

"Российские силы ПВО, предположительно, запустили не менее 6 ракет в небо над Херсоном", - пишет ТАСС. Видео дня

По словам очевидцев, взрывы произошли на железнодорожных путях Антоновского моста. На момент "прилета" там была колонна техники оккупантов, которая ждала переправы на правый берег Херсонской области.

Благодаря эффективной работе украинской артиллерии из эксплуатации ранее была выведена автомобильная дорога этого же моста.

В свою очередь, в сводной информации о ситуации в регионах говорится о том, что взрывы в Херсонской области раздавались и днем, и ночью. Несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Боевые действия продолжаются в Каховском и Бериславском районах.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: